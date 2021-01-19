Bitlis'te ev ve araçlar kardan kayboldu

Bitlis'te ev ve araçlar kardan kayboldu İl genelinde 290 köy yolu ulaşıma kapandı Bitlis Belediyesi kent merkezinde kamyonlarla kar taşıyor Bitlis'te bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde bir, yüksek kesimlerde ise iki metreyi aştı.

Bitlis'te ev ve araçlar kardan kayboldu

İl genelinde 290 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis Belediyesi kent merkezinde kamyonlarla kar taşıyor

BİTLİS - Bitlis'te bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde bir, yüksek kesimlerde ise iki metreyi aştı. Araçlar, evler, duraklar ve tabelalar kardan kaybolurken, 290 köy yoluna da ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis'te geçen hafta çarşamba günü başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezinde bir, yüksek kesimlerde ise iki metreyi aştı. Etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte belediyeye ait iş makineleri de yollarda genişletme çalışmalarına başladı.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, belediye kent merkezindeki karı kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunan meteoroloji yetkilileri, kar yağışının çarşamba günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının çarşamba geceden sonra eksi 15 dereceye kadar düşeceğini belirten yetkililer, tipi ve fırtınaya karşı sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 290 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu, karla mücadele ekiplerinin 7/24 mesailerine devam ettiğini bildirdi. 9 ayrı şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı ifade edildi. Belediye ekipleri ise mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY