Bitlis'te "Esnaf Gelişim Projesi" hayatta geçti

22.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:26

Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi, Bitlis Eren Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Zülfikar Ailesi koordinesinde, Bitlisli esnaf için "Esnaf Gelişim Projesi" hayatta geçti.

Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında kentteki esnafa genel eğitim, girişimcilik, satış/pazarlama, iletişim, müşteri memnuniyeti, iş geliştirme, çevre koruma, mesleki etik ve e-ticaret alanlarında eğitimler verildi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis'in böyle bir projeye çok ihtiyacı olduğunu ve birkaç yıl içinde büyük bir atılım yapılacağını belirtti.

Mardin'i 2018 yılında 2 milyon 500 bin turistin ziyaret ettiğini, Bitlis'in de Mardin gibi hazinenin üzerinde bulunduğunu ifade eden Vali Çağatay, şöyle devam etti:

"Bitlis'in sorunlarını tek tek çözmek için çalışıyoruz. Bitlis eskiden terörle anılıyordu. Bitlis'te terör sıkıntısını aştık ve bitirdik. Bununla insanlar ilimize gelmeye başladı. İnsanlar, Nemrut Gölü gibi bir doğa harikasını, Selçuklu Mezarlığını, kümbetleri görünce, Bitlis ve ilçelerimizi gezince ne kadar güzelmiş diyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her yıl Ahlat'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi etkinlikleri ile ilimiz merak uyandırmaya başladı. Ahlat'a gelen günlük kişi sayısı 2 binin üzerindedir."

"Benim arzum Bitlis'in bu naif, kadim ve 7 bin yıllık tarihini dünyanın görgüsüne sunmaktır." ifadesinde bulunan Çağatay, şunları kaydetti:

"Hocamızın sizlere vermiş olduğu eğitim işte burada çok büyük önem arz ediyor. İnşallah sizler de eksiklerinizi tamamlayarak, yakın bir zamanda Bitlis'e gezmeye gelecek turistleri daha iyi bir şekilde karşılayabilirsiniz. Esnaf kardeşlerimizin kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Gelecek güzel günlerin çok uzak olmadığı şuuruyla, yaptığınız bu eğitim faaliyetinin hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA