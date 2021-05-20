Bitlis'te Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı
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Bitlis'te Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı

Bitlis'te Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Acil Afet Durum (AFAD) İl Müdürlüğü arasında, "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Acil Afet Durum (AFAD) İl Müdürlüğü arasında, "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.

BEÜ'den yapılan açıklamada, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında afetlere karşı hazırlıklı ve bilinçli olmak amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Protokolün, Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan tarafından imzalandığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Protokol kapsamında AFAD'ın görev ve sorumluluk alanına ilişkin konularda kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve farkındalık kazandırıcı faaliyetler yürütmek, üniversitemiz ile planlanan tatbikatları yapmak, topluma yönelik eğitimler düzenlemek, kurum personelinin eğitilmesi ve bilgi düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli plan ve programları yapma hususları yer alıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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