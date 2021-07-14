Bitlis'te açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis'te açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

Bitlis'te açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis Belediyesince kentin farklı yerlerinde açılan ücretsiz kurslar kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Bitlis Belediyesince kentin farklı yerlerinde açılan ücretsiz kurslar kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün sosyal belediyecilik kapsamında açtığı kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sunuyor.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, açtıkları kurslarla kadınların sosyal hayata katılmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kontrollü normalleşmenin başlamasıyla kadınlara yönelik kursların devam ettiğini aktaran Tanğlay, "Bitlis Belediyesi Toplum Destek Merkezi'nde düzenlenen rölyef, çeyiz ürünleri, ev tekstili, boyama ve hediyelik eşya kurslarına katılan kursiyerlerimiz hem sosyalleşiyor hem de el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkarıyor. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Emek veren eğiticilerimize de şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Düm Tek Tek Petek Dinçöz Şahan Gökbakar Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Salih Uçan Şenol Güneş Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitlis'te açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 17:01:19. #1.15#

title