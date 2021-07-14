Bitlis'te açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

Bitlis Belediyesince kentin farklı yerlerinde açılan ücretsiz kurslar kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Bitlis Belediyesince kentin farklı yerlerinde açılan ücretsiz kurslar kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün sosyal belediyecilik kapsamında açtığı kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sunuyor.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, açtıkları kurslarla kadınların sosyal hayata katılmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kontrollü normalleşmenin başlamasıyla kadınlara yönelik kursların devam ettiğini aktaran Tanğlay, "Bitlis Belediyesi Toplum Destek Merkezi'nde düzenlenen rölyef, çeyiz ürünleri, ev tekstili, boyama ve hediyelik eşya kurslarına katılan kursiyerlerimiz hem sosyalleşiyor hem de el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkarıyor. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Emek veren eğiticilerimize de şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur