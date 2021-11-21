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63 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 63 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör hakkında işlem başlatıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 63 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör hakkında işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların takibi kapsamında Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar yol kontrol noktasında uygulama yaptı.

Kontroller sırasında şüphe üzerine durdurulan 2 minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 63 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

??Organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

63 düzensiz göçmen yakalandı

63 düzensiz göçmen yakalandı

63 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri

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