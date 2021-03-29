Bitlis'te "57. Kütüphane Haftası" törenle kutlandı
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Bitlis'te "57. Kütüphane Haftası" törenle kutlandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'te '57. Kütüphane Haftası' törenle kutlandı

Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Günün anlan ve önemini belirten konuşmaların ardından yıl içinde en fazla kütüphaneyi kullanan öğrencilere hediyeleri verildi.

Tören, öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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