Bitlis'te "57. Kütüphane Haftası" törenle kutlandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.
Günün anlan ve önemini belirten konuşmaların ardından yıl içinde en fazla kütüphaneyi kullanan öğrencilere hediyeleri verildi.
Tören, öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisiyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur