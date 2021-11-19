Bitlis'te 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Bitlis'te 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'te 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'te bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir araçta 5 kilogram Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 parça halinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü S.D. tutuklandı.

AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri

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