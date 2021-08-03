Bitlis'te 4 köy ve 1 apartman karantinaya alındı

BİTLİS'te 4 köy ve 1 apartman, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

BİTLİS'te 4 köy ve 1 apartman, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Bitlis ve ilçelerinde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, artan vakalar nedeniyle de çeşitli tedbirler alınıyor. Bitlis Valiliği; Kireçtaşı, Koruk, Değirmenaltı ve Küllüce köyleri ile merkezde bulunan Hüsrevpaşa Mahallesi'deki apartmanda koronaviris vakalarının görüldüğünü, bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldığını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada, karara uymayanlar hakkında ise işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan