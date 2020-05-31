Bitlis Sehi ormanlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yüreğimiz yanmış, ahımız kalmıştı" diyerek başladığı cümlesinde Bitlis Sehi ormanlarında şimdilik 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonlar ise sürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

BAKAN SOYLU DA PAYLAŞTI

Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis Sehi ormanlarında yüreğimiz yanmış, ahımız kalmıştı. 3 terörist daha etkisiz. Şimdilik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA