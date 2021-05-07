Bitlis'te 2021 KÖYDES toplantısı yapıldı
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Bitlis'te 2021 KÖYDES toplantısı yapıldı

Bitlis'te 2021 KÖYDES toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

KÖYDES toplantısına Vali Çağatay, Vali Yardımcısı Vekili İzzet Cem Eser, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve bazı kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, 2021/3917 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kente aktarılan ödeneğin ilçeler bazında hangi alanlara aktarıldığı, 2020 yılında il merkezi ve ilçelere yapılan yatırımlar ve 2021 yılında ne gibi yatırım projelerinin olduğu üzerine planlar yapıldı. - BİTLİS

Bitlis'te 2021 KÖYDES toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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