Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi "Halil İnalcık" özel ödülüne layık görüldü

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vural Genç'in, "Acem'den Rum'a Bir Bürokrat ve Tarihçi: İdris-i Bidlisi" kitabı "Halil İnalcık" özel ödülüne layık görüldü.

BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimler Akademisince düzenlenen Uluslararası Akademi Ödülleri, "TÜBA Ödülleri"nin sahipleri belli oldu.

Bilimsel Telif Eser dalında "Acem'den Rum'a Bir Bürokrat ve Tarihçi: İdris-i Bidlisi" eseri sosyal bilimler alanında "Halil İnalcık" özel ödülüne layık görülen Genç, ödülünü 28 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde alacak.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "TÜBA Ödülü"nü hak kazanan Doç. Dr. Genç'i tebrik ederek plaket takdim etti.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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