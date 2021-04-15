Bitlis Belediyesinden haşere ilaçlama çalışması

Bitlis Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla ilaçlama çalışmalarına başladı.

Bitlis Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilkbaharın gelmesiyle haşere ve sineklerin üremesini engellemek için ilaçlama çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, yazın sivrisinek, karasinek ve haşere oluşumunu engellemek için kentin farklı noktalarında ilaçlama yapıyor. Erken ilaçlama çalışmasıyla bataklık, kuyu ve su birikintilerinde oluşacak sineklerin önüne geçmeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur