Bitlis Belediyesinden haşere ilaçlama çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis Belediyesinden haşere ilaçlama çalışması

Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis Belediyesinden haşere ilaçlama çalışması

Bitlis Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla ilaçlama çalışmalarına başladı.

Bitlis Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilkbaharın gelmesiyle haşere ve sineklerin üremesini engellemek için ilaçlama çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, yazın sivrisinek, karasinek ve haşere oluşumunu engellemek için kentin farklı noktalarında ilaçlama yapıyor. Erken ilaçlama çalışmasıyla bataklık, kuyu ve su birikintilerinde oluşacak sineklerin önüne geçmeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Metin Oktay Gökhan Gönül Bülent Uygun Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bitlis Belediyesinden haşere ilaçlama çalışması
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:40:32. #1.16#

title