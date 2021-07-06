Bitlis Belediyesi yıpranan mahalle yolunu yeniledi
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Bitlis Belediyesi yıpranan mahalle yolunu yeniledi

Bitlis Belediyesi yıpranan mahalle yolunu yeniledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis Belediyesi, 15 yıl önce yapılan ve zamanla yıpranarak ulaşımda aksamalara neden olan yolu yeniledi.

Bitlis Belediyesi, 15 yıl önce yapılan ve zamanla yıpranarak ulaşımda aksamalara neden olan yolu yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Müştakbaba Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan yıpranan yolun yenilenmesini talep etti.

Tanğlay'ın da yaşanan sıkıntının giderilmesi için talimat vermesi üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolun yenilenmesi için çalışma başlattı.

Yoldaki parke taşlarını söken ekipler, 200 metrekare bazalt taşıyla kapladıkları yolu araç ve yaya trafiği için daha konforlu hale getirdi.

Mahalle sakinleri, desteğinden dolayı Tanğlay'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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