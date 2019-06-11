Bitlis Belediyesi mahalle, cadde ve sokakları temizliyor

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle, cadde ve sokakları temizliyor.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, temizlik çalışmasına 15 araç ve 65 personelin katıldığını belirtti.

Temizlik ekibinin periyodik olarak kapsamlı genel temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tanğlay, şöyle konuştu:

"Yeşil alanlar ile sokaklarımız bakımdan geçiriliyor. Sivrisinek ve haşereyle mücadele için bütün mahallelerde günün 24 saatinde vardiyalı olarak çalışan ekiplerimiz, cadde cadde, sokak sokak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Kendi sağlığımız ve toplumsal sağlığımız için temizlik kurallarına uyalım. Bizler de Bitlis Belediyesi olarak temiz ve düzenli bir şehir için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz."

Kaynak: AA