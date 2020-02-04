Bitkisel çaylarla kendini tedavi ettiğini düşünen kanser hastasından 15 kg'lık tümör çıkartıldı
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Bitkisel çaylarla kendini tedavi ettiğini düşünen kanser hastasından 15 kg'lık tümör çıkartıldı

Letonya Onkoloji Merkezi'nde liposarkom (yağ dokusunda oluşan kanser) ameliyatı olan bir kadından 15 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı. Kadının ameliyata kadar hastalığı için hiçbir tıbbi yardım istemediği ve sadece bitkisel çaylarla kendini tedavi etmeye çalıştığı kaydedildi.

04.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:23
Bitkisel çaylarla kendini tedavi ettiğini düşünen kanser hastasından 15 kg'lık tümör çıkartıldı

Onkoloji Merkezi'nde liposarkom (yağ dokusunda oluşan kanser) ameliyatı olan bir kadından 15 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı. Doktorlar, tümörün büyüklüğüne rağmen diğer organlara sıçramadığı için ameliyatın mümkün olduğunu belirtti.


Kadının ameliyata kadar hastalığı için hiçbir tıbbi yardım istemediği ve sadece bitkisel çaylarla kendini tedavi etmeye çalıştığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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