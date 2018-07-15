Bitkin Haldeki Yavru Karacaya "Anne Şefkati"

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bitkin halde bulunan yavru karaca koruma altına alındı.



Yolüstü köyü yakınlarında karaca yavrusu bulan vatandaşlar durumu Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Köye giden görevliler karacayı ilçeye getirdi.

Bitkin olduğu gözlenen karacayı müdürlükte bir süre misafir eden görevliler, biberonla süt içirerek besledi.

Görevliler, bakımını yaptıkları karacayı Sivas'tan ilçeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yavru karacanın sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortamına salınacağını belirtildi.