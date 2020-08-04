Bitki ve Hayvan müzesi dezenfekte edildi Yenice Belediyesinin hayata geçirdiği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) desteği ile içerisinde bungalow evlerinin de bulunduğu Ihlamur Teras içerisinde açılan Flora (Bitki) ve Fauna (Hayvan) Müzesi, yeni tip korana virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Yenice Belediyesinin hayata geçirdiği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) desteği ile içerisinde bungalow evlerinin de bulunduğu Ihlamur Teras içerisinde açılan Flora (Bitki) ve Fauna (Hayvan) Müzesi, yeni tip korana virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi. Bölgede yer alan yaban hayatın ve doğa hayatının gösterilmesi amaçlanarak açılan kurutulmuş bitkiler ile tahnit yöntemiyle dondurulmuş ayı, geyik, sincap gibi hayvanların yer aldığı müzede Yenice Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Belediye ekiplerinin sık sık dezenfekte çalışması yaptığı müzeyi ziyaret edenler, salgının sona ermesini diledi. Dezenfekte ekiplerinin virüs tehdidi ortadan kalkana kadar ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam edecekleri öğrenildi. - KARABÜK Kaynak: İHA