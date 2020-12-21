Bitirim İkili 2 filmi konusu nedir? Bitirim İkili 2 oyuncuları ve Bitirim İkili 2 özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bitirim İkili 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bitirim İkili 2 konusu, özeti ve Bitirim İkili 2 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bitirim İkili 2 filminin detayları…
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BİTİRİM İKİLİ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Çok ses getiren ilk filmi 'Bitirim İkili' ile tanıdığımız Lee ve Carter tekrar iş başındalar! Fakat bu kez Carter tatilini geçirmek için Hong Kong'a gidiyor. Her zaman olduğu gibi herhangi bir belaya rastladığında rahat duramayan Lee, bu kez oldukça büyük bir belanın kokusunu alıyor. Carter tatilini yaparken Lee azılı bir çetenin peşine düşüyor ve Carter'ı da tatilinden etmeyi başarıyor! Eski bir ajan olan Ricky, bağlı bulunduğu çetenin terör faaliyetleri doğrultusunda adreslerine paket göndererek çoğu kişiyi öldürür. Lee ve Carter'a ise bu işe bir dur demek düşer. Hong Kong'ta başlayıp Los Angeles'ta devam edecek olan bu macera her zamanki gibi hem tehlikeli hem de eğlenceli durumlara gebe oluyor.
BİTİRİM İKİLİ 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Brett Ratner
Oyuncular: Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Ziyi Zhang, Roselyn Sanchez
Slogan: İkinci Bitirime Hazır Olun...
Tür: Aksiyon, Komedi
Yapım Yılı: 2001 (90 dk)
Vizyon Tarihi: 26 Ekim 2001 Cuma
Senaryo: Ross LaManna, Jeff Nathanson
Yapımcı Firma: New Line Cinema [us]