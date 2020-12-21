Bitirim İkili 2 filmi konusu nedir? Bitirim İkili 2 oyuncuları ve Bitirim İkili 2 özeti!
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Bitirim İkili 2 filmi konusu nedir? Bitirim İkili 2 oyuncuları ve Bitirim İkili 2 özeti!

21.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:51
Bitirim İkili 2 filmi konusu nedir? Bitirim İkili 2 oyuncuları ve Bitirim İkili 2 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bitirim İkili 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bitirim İkili 2 konusu, özeti ve Bitirim İkili 2 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bitirim İkili 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bitirim İkili 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bitirim İkili 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Bitirim İkili 2 konusu nedir, Bitirim İkili 2 oyuncuları kimler ve Bitirim İkili 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİTİRİM İKİLİ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çok ses getiren ilk filmi 'Bitirim İkili' ile tanıdığımız Lee ve Carter tekrar iş başındalar! Fakat bu kez Carter tatilini geçirmek için Hong Kong'a gidiyor. Her zaman olduğu gibi herhangi bir belaya rastladığında rahat duramayan Lee, bu kez oldukça büyük bir belanın kokusunu alıyor. Carter tatilini yaparken Lee azılı bir çetenin peşine düşüyor ve Carter'ı da tatilinden etmeyi başarıyor! Eski bir ajan olan Ricky, bağlı bulunduğu çetenin terör faaliyetleri doğrultusunda adreslerine paket göndererek çoğu kişiyi öldürür. Lee ve Carter'a ise bu işe bir dur demek düşer. Hong Kong'ta başlayıp Los Angeles'ta devam edecek olan bu macera her zamanki gibi hem tehlikeli hem de eğlenceli durumlara gebe oluyor.

BİTİRİM İKİLİ 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Brett Ratner

Oyuncular: Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Ziyi Zhang, Roselyn Sanchez

Slogan: İkinci Bitirime Hazır Olun...

Tür: Aksiyon, Komedi

Yapım Yılı: 2001 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 26 Ekim 2001 Cuma

Senaryo: Ross LaManna, Jeff Nathanson

Yapımcı Firma: New Line Cinema [us]

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