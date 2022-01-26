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Bitexen Winterfest Şubat'ta başlıyor

Bitexen Winterfest Şubat'ta başlıyor

Bitexen Teknoloji, Uludağ'da bu yıl 25'incisi düzenlenen Winterfest etkinliğinin 3 yıllık ana ve isim sponsorluğunu imzaladığını duyurdu.

Bitexen Teknoloji, Uludağ'da bu yıl 25'incisi düzenlenen Winterfest etkinliğinin 3 yıllık ana ve isim sponsorluğunu imzaladığını duyurdu. Festival, 6-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

5 yıldır üst üste Türkiye'nin en iyi gençlik festivali ödülüne layık görülen ve bu yıl 25'inci kez düzenlenen Winterfest, Bitexen Teknoloji'yle 3 yıllık ana ve isim sponsorluğu imzaladı.

ETKİNLİK KONSERLERİ

Uludağ'da 6-10 Şubat, 10-13 Şubat ve 13-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, Ceza, Sefo ve Ozan Doğulu sahne alacaklar. Festival sürecinde Bitexen tarafından üç ayrı etkinlik gününde after-ski ve teras partileri düzenlenecek.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Festival, Uludağ, Güncel, Haber

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