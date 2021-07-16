Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG Finallerine kalan takımlar belli oldu!
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Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG Finallerine kalan takımlar belli oldu!

Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG Finallerine kalan takımlar belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PUBG Türkiye'nin en güçlü takımları finallerde kozlarını paylaşacak!

Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşandığı ön elemeler sonucunda Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG Finallerine kalan takımlar belli oldu. Türkiye Espor Federasyonu, Twitter hesabı üzerinden finallere kalmayı başaran 16 takımı paylaştı.

16 takım arasında çoğu PUBG turnuvasında görmeye alışık olduğumuz takımların yanı sıra daha önce hiç görmediğimiz takımlar da finallere kalmayı başardı. İsterseniz gelin bu 16 takıma birlikte göz atalım.

HOWL

GEAR UP

WELL DONE

SUPERMASSIVE BLAZE

FASTPAY WILDCATS

ORLGESS

1907 FENERBAHÇE ESPOR

ŞAHANGİLLER ESPOR

XFLOW ESPORTS

İYİ BAYRAMLAR

ALLIANCE ESPOR

RARE ESPORTS

NEVER MIND

SO BAD

OTHERSIDE ESPORTS

DIJIRAD ESPORTS

Finallere katılmaya hak kazanan takımlar 22 - 23 Temmuz tarihinde büyük ödül için kozlarını paylaşacak. Ayrıca büyük finaller boyunca turnuva canlı olarak yayınlanacak. Turnuvanın yayınının yapılacağı adres ise henüz belirtilmedi.

Playerbros ekibi olarak finallere kalan tüm takımlara başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!

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Kaynak: Playerbros

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