Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG Finallerine kalan takımlar belli oldu!
PUBG Türkiye'nin en güçlü takımları finallerde kozlarını paylaşacak!
Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşandığı ön elemeler sonucunda Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG Finallerine kalan takımlar belli oldu. Türkiye Espor Federasyonu, Twitter hesabı üzerinden finallere kalmayı başaran 16 takımı paylaştı.
16 takım arasında çoğu PUBG turnuvasında görmeye alışık olduğumuz takımların yanı sıra daha önce hiç görmediğimiz takımlar da finallere kalmayı başardı. İsterseniz gelin bu 16 takıma birlikte göz atalım.
HOWL
GEAR UP
WELL DONE
SUPERMASSIVE BLAZE
FASTPAY WILDCATS
ORLGESS
1907 FENERBAHÇE ESPOR
ŞAHANGİLLER ESPOR
XFLOW ESPORTS
İYİ BAYRAMLAR
ALLIANCE ESPOR
RARE ESPORTS
NEVER MIND
SO BAD
OTHERSIDE ESPORTS
DIJIRAD ESPORTS
Finallere katılmaya hak kazanan takımlar 22 - 23 Temmuz tarihinde büyük ödül için kozlarını paylaşacak. Ayrıca büyük finaller boyunca turnuva canlı olarak yayınlanacak. Turnuvanın yayınının yapılacağı adres ise henüz belirtilmedi.
Playerbros ekibi olarak finallere kalan tüm takımlara başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!
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Kaynak: Playerbros