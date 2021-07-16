Bitexen TESFED Türkiye Kupası Dota 2 Finallerine geri sayım başladı!

Dota 2 Türkiye finallerine adım adım yaklaşıyoruz!

Nefesler tutuldu, Bitexen TESFED Türkiye Kupası Dota 2 Finallerine geri sayım başladı. Türkiye Espor Federasyonu, Twitter hesabı üzerinden finale dair detayları espor takipçileriyle paylaştı.

Kıyasıya rekabetin sürdüğü turnuvanın ön elemelerinde finale kalan takımlar belli oldu. Ön elemeler sonucunda finale kalan takımlar Turkey Dream ve Team June oldu. Karşılaşmanın canlı olarak yayınlanıp yayınlanacağı adres ise henüz kesin olarak belli değil.

Turnuvanın final maçı 29 Temmuz Pazar günü oynanacak. Karşılaşma sonucunda Dota 2 Türkiye'nin en büyük takımı belli olacak.

Playerbros ekibi olarak finale adını yazdıran iki takıma da başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!

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Kaynak: Playerbros