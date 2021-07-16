Bitexen TESFED Türkiye Kupası Dota 2 Finallerine geri sayım başladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitexen TESFED Türkiye Kupası Dota 2 Finallerine geri sayım başladı!

Bitexen TESFED Türkiye Kupası Dota 2 Finallerine geri sayım başladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dota 2 Türkiye finallerine adım adım yaklaşıyoruz!

Nefesler tutuldu, Bitexen TESFED Türkiye Kupası Dota 2 Finallerine geri sayım başladı. Türkiye Espor Federasyonu, Twitter hesabı üzerinden finale dair detayları espor takipçileriyle paylaştı.

Kıyasıya rekabetin sürdüğü turnuvanın ön elemelerinde finale kalan takımlar belli oldu. Ön elemeler sonucunda finale kalan takımlar Turkey Dream ve Team June oldu. Karşılaşmanın canlı olarak yayınlanıp yayınlanacağı adres ise henüz kesin olarak belli değil.

Turnuvanın final maçı 29 Temmuz Pazar günü oynanacak. Karşılaşma sonucunda Dota 2 Türkiye'nin en büyük takımı belli olacak.

Playerbros ekibi olarak finale adını yazdıran iki takıma da başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Deniz Akkaya Hakan Sabancı Serra Arıtürk Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Metin Oktay Mehmet Topal Gökhan Gönül Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitexen TESFED Türkiye Kupası Dota 2 Finallerine geri sayım başladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 18:46:37. #1.16#

title