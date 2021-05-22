Bismil Kaymakamı Türkmen kırsal mahalleleri ziyaret etti
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Bismil Kaymakamı Türkmen kırsal mahalleleri ziyaret etti

Bismil Kaymakamı Türkmen kırsal mahalleleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kırsal mahallelere ziyarette bulundu.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kırsal mahallelere ziyarette bulundu.

Türkmen, beraberinde eşi Pınar Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol ve AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur ile kırsal Karatepe ve Tilkilik mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Her iki mahalle sakinleriyle bir araya gelen Türkmen, sohbet ettiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Türkmen, çalışmaları incelemek ve vatandaşların hizmetlerle alakalı görüş ve fikirlerini almak amacıyla kırsal mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

İlçede 112 kırsal mahallenin olduğunu ifade eden Türkmen, göreve geldiğinde muhtarlarla yaptıkları istişareler neticesinde sorunların tespit edildiğini ve çalışmaları buna göre gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kırsal mahalleleri daha yaşanır ve güzel hizmetlerle buluşturabilmek amacıyla gece gündüz çalıştıklarını bildiren Türkmen, şöyle dedi:

"2021-2022'de Bismil ilçe kırsalında hizmet görmeyen mahalle kalmayacak. Kırsal mahallelerimizde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Böylece kırsal mahallelerimiz yolları, suları, taziye evleri ve kilitli parke taşlarıyla tam yaşanır mahalleler olmuş olacak."

Mahalle sakinleri de ziyaret ve hizmet için Türkmen'e teşekkür etti

Bismil Kaymakamı Türkmen kırsal mahalleleri ziyaret etti
Bismil Kaymakamı Türkmen kırsal mahalleleri ziyaret etti
Bismil Kaymakamı Türkmen kırsal mahalleleri ziyaret etti
Bismil Kaymakamı Türkmen kırsal mahalleleri ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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