Bismil'de ilaçlama çalışması sürüyor
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Bismil'de ilaçlama çalışması sürüyor

Bismil'de ilaçlama çalışması sürüyor
Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bismil ilçesinde yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için ilaçlama çalışmasına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bismil ilçesinde yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için ilaçlama çalışmasına devam ediyor.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, bu yıl erken başlanan ilaçlama çalışmalarının ihtiyaç duyulan her noktada süreceği belirtti.

Türkmen, "Sivrisinekler ile mücadelenin, ilk ve en önemli ayağı ve belki de tek ayağı larva mücadelesi dediğimiz sucul ortamda yapılan mücadeledir. Öncelikli olarak sucul ortamların, bertaraf ve ıslah edilmesi, mümkün olmuyorsa da bazı ilaçlar ile muamele edilmesi gerekmektedir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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