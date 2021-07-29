Bismil Belediyesinin yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları aralıksız sürüyor
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Bismil Belediyesinin yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Bismil Belediyesinin yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları aralıksız sürüyor
Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Bismil Belediyesince ilçede yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bismil Belediyesince ilçede yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yayaların ulaşımında konforu sağlamak amacıyla ilçenin belirli yerlerinde 40 bin metrekare bazalt kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.

Sürücülerin güvenli ve konforlu seyahat etmesi için birçok noktada kilitli parke taşı çalışması gerçekleştiren Bismil Belediyesi, yayaların konforunu sağlamak için kaldırım çalışmalarına da hız verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kilitli parke ve kaldırım ihtiyacı olan bölgelerde çalışmaları artırırken, özellikle alt yapısı biten yerleşim alanların yollarını da yayaların ve araçların ihtiyacına uygun hale getiriyor.

Bismil Belediyesi, Barış Bulvarı, 38. Cadde, İsmail Beşikçi Caddesi, Ahmet Arif Bulvarı ve diğer merkezlerdeki sokaklarda geniş kapsamlı kaldırım çalışması gerçekleştiriyor. Belediye bu yıl 530 bin metrekare kilitli parke çalışmasının yanı sıra 40 bin metrekare de bazalt kaldırım döşemeyi hedefliyor.

Ekipler vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yerinde inceleme yaparak lokal bakım-onarım çalışmaları da yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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