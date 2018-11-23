Bismil Belediye Başkanvekili Yüksel Açıklaması

Bismil Belediye Başkanvekili Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, "Gelen yönetim bu hizmeti sürdürmek zorundadır. Hangi parti olursa olsun bizim yaptığımız hizmetlerin üzerine başka hizmetleri de koymak zorundadır." dedi.

Kaymakam Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlendirmenin ardından belediye hizmetlerinin kalitesinin yükseldiğini söyledi.

Vatandaşın hizmete alıştığını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Kırsal mahallelerde çöp toplama hizmeti bizimle beraber başladı. Örneğin daha önce kırsal mahallelerde çöp toplanmıyordu artık toplanıyor. Gelen yönetim bu hizmeti sürdürmek zorundadır. Hangi parti olursa olsun bizim yaptığımız hizmetlerin üzerine başka hizmetleri de koymak zorundadır."

Belediyeyi devir aldıktan sonra sosyal belediyecilik anlamda önemli adımlar attıklarını işaret eden Yüksel, "Belediye olarak vatandaşımızın doğumundan ölümüne kadar her kademede hizmetindeyiz." dedi.

Yüksel, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız bizden hizmet talep etsinler, bizden sonraki yerel yönetimlerden de talepkar olsunlar. İnşallah onlar bizim yaptığımızdan daha iyisini yaparlar. Umarım vatandaşlarımız önümüzdeki yerel seçimlerde de bizden daha iyi görev yapacak bir belediye başkanına kavuşacaklar."