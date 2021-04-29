Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı
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Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı

Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel

Bursa'da aralarında daha önceden bisiklet meselesi yüzünden husumet bulunan iki kişi kavga etti. Bisikletin sahibi belinden çıkardığı silahla karşı tarafa 6 el ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti.

Saat 10.45 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesinde iddiaya göre aralarında daha önceden arabayla bisiklete çarpma konusundan husumet bulunan Hasan S. ve Abdurrahman K. tartışma başladı.

KOMŞUSUNU YARALAYIP İNTİHAR ETTİ

Tartışma yerini kavgaya bıraktı. Öfkeli Abdurrahman K. belinden çıkardığı silah ile husumetlisi Hasan S.'ye altı el ateş etti. Abdurrahman K. sonrasında kendi kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti.

Bisikletine çarptığı için husumetli olduğu komşusunu vurup intihara kalkıştı

HUSUMETLİSİ ÖLDÜ

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Hasan S. ve Abdurrahman K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan vurulan komşu Hasan S., hayatını kaybetti.

Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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