Bisikletine bağladığı megafonla vatandaşları "koronavirüse" karşı uyardı
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Necati Şimşek, Zeytinburnu, Haber

Bisikletine bağladığı megafonla vatandaşları "koronavirüse" karşı uyardı

Bisikletine bağladığı megafonla vatandaşları "koronavirüse" karşı uyardı Zeytinburnu'nda yaşayan Necati Şimşek, bisikletine bağladığı megafonla vatandaşları korana virüse karşı uyardı.

23.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:09
Bisikletine bağladığı megafonla vatandaşları 'koronavirüse' karşı uyardı

Bisikletine bağladığı megafonla vatandaşları "koronavirüse" karşı uyardı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda yaşayan Necati Şimşek, bisikletine bağladığı megafonla vatandaşları korana virüse karşı uyardı. İnsanlardan evde kalmalarını isteyen Şimşek, polislere ve sağlık çalışanlarına destek verdi.

Zeytinburnu'nda yaşayan Necati Şimşek, korona virüs mücadelesine kendi imkanlarıyla katkı sağlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Bisikletine megafon bağlayan ve sokak sokak gezen Şimşek, yaptığı anonslarla vatandaşları korona virüse karşı uyardı. Şimşek, "Arkadaşlar sağlığımız çok önemli. Ricamız maskesiz dışarılara çıkmayalım. Yavrularımızı, ana babalarımızı düşünelim. Şu hastalıktan bir kurtaralım inşallah sağlığımıza kavuşacağız" anonsu yaparak vatandaşlardan dikkatli davranmalarını istedi.

"Kazasız Kul Olmaz" isimli farkındalık projesinde de yer alan Şimşek, "Bu hastalık çıktıktan sonra anons yaparak katkıda bulunmaya çalışıyorum. Kimseden katkı para pul maaş almadan bu işi yürütmeye davam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bisikletine bağladığı megafonla vatandaşları 'koronavirüse' karşı uyardı

Kaynak: İHA

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