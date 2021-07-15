Bisikletçiler, şehitlerin topraklarını Halisdemir'in mezarına getirdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bisikletçiler, şehitlerin topraklarını Halisdemir'in mezarına getirdiler

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | Güncel

Bisikletçiler, şehitlerin topraklarını Halisdemir'in mezarına getirdiler Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 11 sporcu, Çankırılı 11 şehidin mezarından toprak alıp, bisikletleriyle Niğde'ye geldi.

Bisikletçiler, şehitlerin topraklarını Halisdemir'in mezarına getirdiler

NİĞDE - Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 11 sporcu, Çankırılı 11 şehidin mezarından toprak alıp, bisikletleriyle Niğde'ye geldi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan ve Çankırı'ya defnedilen 11 şehidin kabirlerinden alınan topraklar, bisikletli grup tarafından şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarına ulaştırılmak üzere Niğde'ye getirdi. 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Engin Çimen, şehit kabirlerinden aldıkları toprakları Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Çukurkuyu Beldesine gelerek Ömer Halisdemir'in mezarına döktü. Çimen mezar başında yaptığı açıklamada; " 11 15 Temmuz şehidimizin kabirlerinden aldığımız toprakları 453 kilometre pedal çevirerek 4 gün süren yolculuğumuzla buraya ulaştık. Çukurkuyu beldemize gelerek geçtiğimiz güzergahdaki tüm şehitlerimize dualar ettik. Dünya tarihinde bir ilki yaparak darbecileri darbe yapan Türk milleti ile mutlu huzurlu yaşamak için gelecek nesillere aktaracağız" ifadelerini kullandı.

Bisikletçiler, şehitlerin topraklarını Halisdemir'in mezarına getirdiler
Bisikletçiler, şehitlerin topraklarını Halisdemir'in mezarına getirdiler
Bisikletçiler, şehitlerin topraklarını Halisdemir'in mezarına getirdiler
Bisikletçiler, şehitlerin topraklarını Halisdemir'in mezarına getirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vahap Seçer Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Şevval Sam Demet Akalın
Spor Şenol Güneş Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bisikletçiler, şehitlerin topraklarını Halisdemir'in mezarına getirdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 22:25:51. #1.15#

title