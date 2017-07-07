Bisiklet: Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunca Malatya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum mücadelelerinin tamamlanmasıyla sona erecek.



Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleştirilen yarışların son ayağı Malatya Stadı'nın çevresinde yapıldı.



Bisiklet Milli Takım Antrenörü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Komite Başkanı Ayhan Aytekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'da 6 yıldan bu yana bisiklet yarışmalarının yapılmadığını söyledi.



Bu sene yarışmaların bir ayağını kentte yaptıklarını ve bunun için de oldukça memnun olduklarını dile getiren Aytekin, şunları kaydetti:



"Güzel yarışmalar oldu. Macaristan'da 23-29 Temmuz'da düzenlenecek Yıldızlar 2017 Summer EYOF Yol Şampiyonası'na gidecek sporcuları belirliyoruz. Genç erkeklerde Konya'da 20 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde kamp yaptık. Bir kamp daha yapacağız. Burada EYOF'a gidecek sporcuları seçiyoruz."



Kentte düzenlenen yarışmalarda 22 ilden gelen 321 sporcu mücadele etti.