Bisiklet hediyelerini Başkan Usta teslim etti

İZNİK, BURSA (İHA) - İznik Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinde yapılan etkinlik ile gençlere bisiklet hediye edildi.

Sosyal Medya mecrası üzerinden geçtiğimiz haftalarda başlatılan İznik Reels Videoları etkinliğine göndermiş oldukları videolar ile bisiklet kazanan Esra Yavuz, Gökhan Yıldız, Fatma Manici ve Fatih Sultan Mehmet Yıldırım'a bisikletleri Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından takdim edildi.

İznik'in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini anlatan videolarını belirlenen şartlar çerçevesinde paylaşan gençlerden yaklaşık 50'ye yakın video bu kapsamda yayınlandı. İznik Belediyesi ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan tüm videolar büyük ilgi gördü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "Öncelikle emekleri dolayısıyla tüm video paylaşan gençlerimize teşekkür ediyorum. Günümüz dünyasında en büyük tanıtım mecrası olan sosyal medya milyonlara ulaşan izleyici sayısıyla ilçemiz içinde önemli bir tanıtım aracı. Bu tür etkinlikler de buna katkı sağlıyor. Önümüzde ki günlerde bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Tüm gençlerimizi sosyal medya mecralarından ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu. - BURSA