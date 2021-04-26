KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YAPIMCI Birol Güven'in babası Erdoğan Güven (89) hayatını kaybetti.

YAPIMCI Birol Güven'in babası Erdoğan Güven (89) hayatını kaybetti. Erdoğan Güven'in cenazesi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. Yapımcı Birol Güven'in babası Erdoğan Güven, aort damarındaki rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Erdoğan Güven için Darıca Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına Birol Güven'in yanı sıra ailesi, yakınları, Şoray Uzun ve Aydın Sarman gibi birçok ünlü isim de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Güven'in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ BİROL GÜVEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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