Son dakika haber... Birlikte yaşadığı kadını kurşunlayıp aynı silahla kendini vurdu
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Son dakika haber... Birlikte yaşadığı kadını kurşunlayıp aynı silahla kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Birlikte yaşadığı kadını kurşunlayıp aynı silahla kendini vurdu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'da bir şahıs bir süredir birlikte yaşadığı kadını, yaşadığı apartman kapısında kurşun yağdırdı.

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Aydın'da bir şahıs bir süredir birlikte yaşadığı kadını, yaşadığı apartman kapısında kurşun yağdırdı. Şahıs aynı silahla kendisini de başından vurarak ölmek istedi. Olayda vurulan kadının da ölmek isteyen erkek arkadaşı da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce bir evlilik yapıp ayrıldığı belirtilen bir kız çocuğu annesi 32 yaşındaki N.D. isimli kadın, bir süre önce de 25 yaşındaki O.G. ile birlikte yaşamaya başladı. N.D. ile O.G.'nin arası açılınca kadın O.G.'den şikayetçi olup yalnız yaşamaya başladı.

Bugün öğle saatlerinde 09 ADD 377 plakalı aracı ile daha önce birlikte yaşadığı N.D.'nin yaşadığı evin önüne gelen O.G., N.D.'yi apartman giriş kapısı önünde yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile 4 el ateş edip ağır yaraladı. Daha sonra sokağa çıkan O.G. aynı silahı bu defa başına dayayıp tetiğe basıp intihar etti.

Silah sesleri üzerine sokağa çıkan çevre sakinleri 32 yaşındaki N.D. ile 25 yaşındaki O.G.'yi kanlar içinde görünce 112'yi arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayda kalbinden ve vücudunun değişik yerlerinden kurşun yarası olan 32 yaşındaki N.D.'nin de kadını vurduktan sonra ölmek isteyen 25 yaşındaki O.G.'nin de hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

(İHA)

Son dakika haber... Birlikte yaşadığı kadını kurşunlayıp aynı silahla kendini vurdu
Son dakika haber... Birlikte yaşadığı kadını kurşunlayıp aynı silahla kendini vurdu
Son dakika haber... Birlikte yaşadığı kadını kurşunlayıp aynı silahla kendini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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