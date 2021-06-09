BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI DÖVDÜ, 5'İNCİ KATTAN ATLAMAK İSTEDİ
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BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI DÖVDÜ, 5'İNCİ KATTAN ATLAMAK İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da Suriyeli Hüseyin İbrahim, birlikte yaşadığı Iraklı kadını dövdükten sonra balkondan atlayarak intihar etmek istedi.

AVCILAR'da Suriyeli Hüseyin İbrahim, birlikte yaşadığı Iraklı kadını dövdükten sonra balkondan atlayarak intihar etmek istedi.

Merkez Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın en üst katından kadın çığlıkları geldiğini duyanlar, polisi aradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak kapı, açılmadı. Bu sırada İbrahim, balkona çıkarak, demir korkuluklardan bir bacağını sarkıttı. Bunun üzerine Avcılar İtfaiyesi'nden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi, kapıyı kırdı. İçeri giren polis, eli kan içinde olan Suriye uyruklu Hüseyin İbrahim'i gözaltına aldı. İbrahim'in dövdüğü 3 çocuk annesi Iraklı Sara Sami Al Nasran da kurtarıldı.

Al Nasran, birlikte yaşadığı İbrahim'in kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada kendisini dövdüğünü söyledi. Hüseyin İbrahim'in elindeki kesiğin ise, balkon camına yumruk atmasıyla oluştuğu belirlendi. Al Nasran ifadesi alınmak üzere 3 çocuğu ile birlikte Avcılar Polis Merkezi Aile İçi Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü.

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI DÖVDÜ, 5'İNCİ KATTAN ATLAMAK İSTEDİ
BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI DÖVDÜ, 5'İNCİ KATTAN ATLAMAK İSTEDİ
BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI DÖVDÜ, 5'İNCİ KATTAN ATLAMAK İSTEDİ
BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI DÖVDÜ, 5'İNCİ KATTAN ATLAMAK İSTEDİ
BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI DÖVDÜ, 5'İNCİ KATTAN ATLAMAK İSTEDİ
BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI DÖVDÜ, 5'İNCİ KATTAN ATLAMAK İSTEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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