Eski eşini sevgilisine vurdurtan kadına gelen son mesaj her şeyi açık etti: Kapıyı sen açma
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Eski eşini sevgilisine vurdurtan kadına gelen son mesaj her şeyi açık etti: Kapıyı sen açma

08.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:24

Adana'da bir kadın, boşandığı fakat birlikte yaşadığı eski eşi Ömer Çelebi'yi sevgilisine tabancayla vurdurttu. Gizem Yıldız ile sevgilisi Şıhmüslüm Kavut tutuklandı. Kavut'un cinayet öncesinde sevgilisi Gizem Yıldız'a "Zili çalacağım kapıyı sen açma" diye mesaj attığı öğrenildi.

3 Mart Çarşamba günü Ceyhan ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, evinde oturan Ömer Çelebi (33), zilin çalması üzerine kapıyı açtı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Boşandığı ancak birlikte yaşadığı Gizem Yıldız (30) ve çocuğunun gözleri önünde vurulan Çelebi hastaneye kaldırıldı.

SEVGİLİSİNİ AZMETTİRMİŞ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Gizem Yıldız'ı ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Suçunu itiraf eden Gizem Yıldız, bir süredir birlikte olduğu Şıhmüslüm Kavut'un (26) 2 yıl önce boşandıkları ancak birlikte yaşadıkları eşi Ömer Çelebi'yi vurduğunu söyledi. Bunun üzerine Şıhmüslüm Kavut da gözaltına alındı.

"KAPIYI SEN AÇMA" DİYE MESAJ ATMIŞ

Ömer Çelebi'yi öldürmek için iki sevgilinin plan yaptıkları belirlendi. Şıhmüslüm Kavut'un sevgilisine "Saat 21.00 gibi geleceğim, kapıyı sen açma" mesajı attığı öğrenildi. Olayın gerçekleştiği sırada zilin çalması üzerine her zaman kapıya yönelen Gizem Yıldız, kapıyı Ömer Çelebi'nin açmasını istedi. Çelebi kapıyı açtığı an saldırgan tarafından tabancayla saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Gizem Yıldız azmettirici olmaktan, sevgilisi ise "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bu arada, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Ömer Çelebi'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

Eski eşini sevgilisine vurdurtan kadına gelen son mesaj her şeyi açık etti: Kapıyı sen açma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (7)
MURAT: Olmaz! İstanbul Sözleşmesi var. Kadın tehdit edilmiştir, ölecektir, mecbur kalmıştır!!!
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06550175: insallah 3-5 sene yatip çıkmaz. hainlik var, kalleşlik var, yılanlık var, var da var
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OLAYA GELL: Allah bılır olay ortaya cıkmasa adamdan nafaka alarak yıllarca parasınıda yerdı bunlar
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