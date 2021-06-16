Birlikte ölüm karinesi nedir?
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Birlikte ölüm karinesi nedir?

Birlikte ölüm karinesi nedir?
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Mirasçılar tarafından merak konusu olan konulardan biri de birlikte ölüm karinesi oluyor. Varislerin belirlenmesini sağlayacak olan hukuki terim hakkında "Birlikte ölüm karinesi nedir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Birlikte ölüm karinesi nedir? Hukukta merak edilen konulardan biri olan birlikte ölüm karinesi hakkında pek çok soru soruluyor. Birlikte ölüm karinesi koşulları nelerdir?

BİRLİKTE ÖLÜM KARİNESİ NEDİR?

Ölümü tıbbi olarak tespit edilen kişinin hukuki olarak da ölmüş olduğu kabul edilir. Medeni Kanun, ölüm halinin ispatlanmasını kolaylaştımak için başlıca iki karineyi esas alır. Bunlardan biri ölüm diğeri ise birlikte ölüm karineleridir. Bir kişinin öldüğü kesin olarak bilinse ancak ceset kayıp olsa bile kişi ölü olarak kabul edilir. Bu durum ölüm karinesi olarak adlandırılır.

Birlikte ölüm karinesi ise birden fazla kişinin ölümü halinde göz önünde bulundurulan durumdur. Birden fazla kişinin ölümü halinde, hayatını kaybeden kişilerden hangisinin daha önce vefat ettiği belirlenemediğinde her iki kişinin de aynı anda öldüğü kabul edilir. Bu duruma birlikte ölüm karinesi adı verilir.

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