Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı
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Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

08.11.2020 22:23 | Son Güncelleme: 08.11.2020 22:27
Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

KAYSERİ'de birlikte alkol aldığı arkadaşı Mustafa Ü. ile kavga eden Hakan Şahin (43) boğazından ve boynundan bıçaklanarak, yaralandı.

KAYSERİ'de birlikte alkol aldığı arkadaşı Mustafa Ü. ile kavga eden Hakan Şahin (43) boğazından ve boynundan bıçaklanarak, yaralandı. Mustafa Ü. yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Telefon Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Şahin, arkadaşı Mustafa Ü. ile birlikte evde alkol aldıkları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Ü., Hakan Şahin'i boynundan ve boğazından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Şahin, mahalle sakinlerinin olay yerine çağırdığı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşını yaralayan Mustafa Ü. ise polisin mahalledeki kan izlerini takip etmesi üzerine Alpkaya Sokak'taki evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı
Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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