Birlik Başkanı Bozbey, Yılmaz'ı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Birlik Başkanı Bozbey, Yılmaz'ı ziyaret etti

Birlik Başkanı Bozbey, Yılmaz'ı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Belediye Başkanları Birliği'nin Balıkesir İl Temsilciliği görevine atanan Edremit eski Belediye Başkanı Yunus Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanları Birliği'nin Balıkesir İl Temsilciliği görevine atanan Edremit eski Belediye Başkanı Yunus Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti.

Bozbey ile çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunan başkan Yılmaz, Bozbey'e başarılı bir çalışma dönemi diledi. Bozbey, ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Başdanışmanı Cemal Öztaylan'ı ziyaret ederek birliğe üye yaptı. - BALIKESİR

Birlik Başkanı Bozbey, Yılmaz'ı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Birlik Başkanı Bozbey, Yılmaz'ı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 16:04:54. #1.16#

title