Birleşmiş Milletler, İdlib'e 43 tır insani yardım gönderdi - Haberler

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Birleşmiş Milletler, İdlib'e 43 tır insani yardım gönderdi

AA - Ecevit Cemiloğlu - Güncel
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Birleşmiş Milletler, İdlib'e 43 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 43 tır insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 43 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Araçlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib kent merkezi ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

AA / Ecevit Cemiloğlu - Güncel

Cilvegözü Sınır Kapısı, Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel, Haberler

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