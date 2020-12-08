Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna'nın topraklarındaki geçici işgaline gecikmeden...
08.12.2020 08:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 08:32
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna'nın topraklarındaki geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna'nın topraklarındaki geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz