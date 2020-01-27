Birleşmiş Milletler'den ilk kez 'iklim mültecisi' kararı

27.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:58

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi, iklim değişikliğinden etkilenen bölgelerde yaşayanlara sığınma hakkı tanınabileceğini yönünde ilk kez karar aldı.



Söz konusu kararın sığınma hukukunda içtihat oluşturabileceği tartışılıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Yeni Zelanda'ya iklim değişikliği sebebiyle daha önce yapılan bir sığınma başvurusunu BM'nin kararını göz önünde bulundurarak değerlendirmeye aldı. Euronews.com'da Görüntüle