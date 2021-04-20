Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında, nereli? Birkan Sokullu dizileri!

Yer aldığı dizilerdeki başarılı performansı ile dikkat çeken oyuncu Birkan Sokullu, son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakteri ile ekranlarda. Peki, Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında, nereli? Birkan Sokullu dizileri!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansı ile dikkat çeken oyuncu Birkan Sokullu hangi dizilerde rol aldı? Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında, nereli? Birkan Sokullu hakkındaki tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

BİRKAN DOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985, İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve mankendir. Sokullu, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey'de 3.'lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır. Birçok dizide rol alan oyuncu, son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakteri ile beğeni topluyor.

BİRKAN SOKULLU DİZİLERİ

2008 Küçük Kadınlar Ayaz Deniz Akçay Katıksız Kanal D Yardımcı Karakter

2008 Elif Mustafa Bülent Isbilen Atv Yardımcı Karakter

2009 - 2010 Melekler Korusun Levent Cevriye Demir, Kerem Çakıroğlu Show TV Yardımcı Karakter

2010 - 2011 Küçük Sırlar Demir Cevriye Demir Kanal D - Star TV Başrol

2012 Uçurum Ulaş Cem Karcı Atv Başrol

2013 Fatih Şehzade Mustafa Merve Girgin, Faruk Teber Kanal D Yardımcı Karakter

2014 Kurt Seyit ve Şura Petro Hilal Saral Star TV Yardımcı Karakter

2016 - 2017 Hayat Şarkısı Kerim Cevher Cem Karcı Kanal D Başrol

2017 Yüz Yüze Cihangir Osman Taşcı Show TV Başrol

2019 Bir Aile Hikayesi Berk Güneş Merve Girgin Aytekin FOX Başrol

2020 Ya İstiklal Ya Ölüm Topkapılı Cambaz Mehmet Bey Yasin Uslu TRT 1 Başrol

2020 Masumlar Apartmanı Han Derenoğlu Çağrı Vila Lostuvalı

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