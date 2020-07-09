Birkaç nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla birkaç mı, bir kaç mı? Birkaç ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "birkaç". Peki, bir kaç nasıl yazılır? TDK'ya göre birkaç mı, bir kaç mı yazılır?

Birkaç kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, birkaç TDK'ya göre nasıl yazılır? Bir kaç nasıl yazılır? Bir kaç mı, bir kaç mı? TDK'ya göre birkaç kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE BİRKAÇ NASIL YAZILIR? Bir kaç: Yanlış Birkaç: Doğru BİRKAÇ İLE ÖRNEK CÜMLELER birkaç sıfat Çok olmayan, az sayıda, az: "Kıyıda kapıları, kepenkleri kapalı, birkaç ev ve depo sıralanıyordu." - Halikarnas Balıkçısı