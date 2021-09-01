Birinci şahıs nişancı oyunu Peripeteia, tüm platformlar için duyuruldu!
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Birinci şahıs nişancı oyunu Peripeteia, tüm platformlar için duyuruldu!

Birinci şahıs nişancı oyunu Peripeteia, tüm platformlar için duyuruldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yayıncı Top Hat Studios ve geliştirici Ninth Exodus, birinci şahıs nişancı RPG oyunu Peripeteia'yı tüm platformlar için yayınlayacağını duyurdu.

Top Hat Studios tarafından yayınlanan ve Ninth Exodus tarafından geliştirilen, siberpunk Polonya'sında yer alan, birinci ve üçüncü şahıs rol yapma oyunu Peripeteia, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve Switch için çıkış yapacak.

Ninth Exodus tarafından geliştirilen PC sürümünün, 2022'nin sonlarında Steam üzerinden yayınlanması planlanıyor. Oyunun gelişimini finanse etmek için şu anda bir Kickstarter kampanyası yürütülüyor.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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PERIPETEIA TANITIM FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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