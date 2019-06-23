Birinci cimnastik şenliği yoğun katılımla gerçekleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde açılan ilk ve tek profesyonel Cimnastik Spor Kulübünün düzenlemiş olduğu 1'nci Cimnastik şenliği yoğun katılımla kutlandı.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen gösteriye Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkan vekili Berna Çimsalan Özyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve çok sayıda konuk Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde açılan ilk ve tek profesyonel Cimnastik Spor Kulübünün düzenlemiş olduğu 1'nci Cimnastik şenliği yoğun katılımla kutlandı.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen gösteriye Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkan vekili Berna Çimsalan Özyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve çok sayıda konuk katıldı.

Temel Cimnastik Eğitimi alan 3-12 yaş arası çocukların antrenörlüğünü yapan Arzu Aydın yaptığı konuşmasında, "1 Temmuz 2018'de kurmuş olduğum Çaycuma Cimnastik Spor Kulübü olarak ilk hedefim çocuklara sporu sevdirmek, Türk sporuna katkıda bulunmak, milli sporcular yetiştirmek ve sağlıklı bir şekilde büyümeleri için çocuklara sporu sevdirerek, cimnastik eğitimi vermektir. Sizin çocuklarımız, bizim çocuklarınız diyerek çıktığımız bu yolda, bizden desteğini esirgemeyen Çaycuma halkına teşekkürlerimi borç bilirim. Yaptığın işi çok sev prensibi ile ilerlediğim yolda, yanımda olduğunuz için teşekkürler Çaycuma.." diyerek şenliğe katılan protokole teşekkürlerini sundu.

Öğrencilerin gösterilerini izleyip madalyalarını Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Belediye Başkan vekili Berna Çimsalan Özyurt takdim etti..

Temel Cimnastik Eğitimi alan 3-12 yaş arası çocukların antrenörlüğünü yapan Arzu Aydın yaptığı konuşmasında, "1 Temmuz 2018'de kurmuş olduğum Çaycuma Cimnastik Spor Kulübü olarak ilk hedefim çocuklara sporu sevdirmek, Türk sporuna katkıda bulunmak, milli sporcular yetiştirmek ve sağlıklı bir şekilde büyümeleri için çocuklara sporu sevdirerek, cimnastik eğitimi vermektir. Sizin çocuklarımız, bizim çocuklarınız diyerek çıktığımız bu yolda, bizden desteğini esirgemeyen Çaycuma halkına teşekkürlerimi borç bilirim. Yaptığın işi çok sev prensibi ile ilerlediğim yolda, yanımda olduğunuz için teşekkürler Çaycuma.." diyerek şenliğe katılan protokole teşekkürlerini sundu.

Öğrencilerin gösterilerini izleyip madalyalarını Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Belediye Başkan vekili Berna Çimsalan Özyurt takdim etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA