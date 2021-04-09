Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı

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Kanal D ekranlarnın iddialı dizilerinden Camdaki Kız, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. İlgiyle izlenen dizi Türk televizyon tarihinde de bir ilk oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Doğduğun Ev Kaderindir', 'Masumlar Apartmanı' ve 'Kırmızı Oda'dan sonra 'Camdaki Kız'la dördüncü eseri aynı sezonda ekranlarda yer almış oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, dün akşam Kanal D ekranından izleyiciyle buluştu. Son dönemde gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan dizileriyle büyük bir başarı yakalayan ve izleyicinin kalbinde taht kuran diziler yapan OGM Pictures, bu kez de "Camdaki Kız"la adından söz ettiriyor.

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'da; Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırıyor. Kadrosunda ise Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılar isimler yer alıyor.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE BİR İLK

İlk bölümüyle büyük merak uyandıran dizi ile aynı zamanda Türk televizyonlarında bir ilk daha yaşandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Doğduğun Ev Kaderindir', 'Masumlar Apartmanı' ve 'Kırmızı Oda'dan sonra 'Camdaki Kız'la dördüncü eseri aynı sezonda ekranlarda yer aldı.

İşte Camdaki Kız dizisinin ilk bölümünden kareler...