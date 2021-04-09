Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kanal D ekranlarnın iddialı dizilerinden Camdaki Kız, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. İlgiyle izlenen dizi Türk televizyon tarihinde de bir ilk oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Doğduğun Ev Kaderindir', 'Masumlar Apartmanı' ve 'Kırmızı Oda'dan sonra 'Camdaki Kız'la dördüncü eseri aynı sezonda ekranlarda yer almış oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, dün akşam Kanal D ekranından izleyiciyle buluştu. Son dönemde gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan dizileriyle büyük bir başarı yakalayan ve izleyicinin kalbinde taht kuran diziler yapan OGM Pictures, bu kez de "Camdaki Kız"la adından söz ettiriyor.

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'da; Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırıyor. Kadrosunda ise Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılar isimler yer alıyor.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE BİR İLK

İlk bölümüyle büyük merak uyandıran dizi ile aynı zamanda Türk televizyonlarında bir ilk daha yaşandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Doğduğun Ev Kaderindir', 'Masumlar Apartmanı' ve 'Kırmızı Oda'dan sonra 'Camdaki Kız'la dördüncü eseri aynı sezonda ekranlarda yer aldı.

İşte Camdaki Kız dizisinin ilk bölümünden kareler...

Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı
Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Camdaki Kız hangi gün?
Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Camdaki Kız hangi gün?
Camdaki Kız 2. Bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 1. bölüm full izleme linki! Camdaki Kız 1. bölüm tek parça full izle!
Camdaki Kız 2. Bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 1. bölüm full izleme linki! Camdaki Kız 1. bölüm tek parça full izle!
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : İnsanları uyutmak için bir Dizi daha
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Bahar Candan Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan
Spor Gökhan Töre Ümit Öztürk Ünal Karaman Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 10:32:03. #1.15#
title