Biricik Suden'i yıkan ölüm haberi
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Biricik Suden'i yıkan ölüm haberi

Biricik Suden'i yıkan ölüm haberi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, yakın arkadaşı olan spor hocası Yiğit Kuşbeygi'nin vefatı ile sarsıldı. İşte detaylar...

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in spor hocası ve aynı zamanda 28 yıllık yakın arkadaşı olan Yiğit Kuşbeygi, yaşamını yitirdi. Dostunun vefatı ile sarsılan Suden, acı haberi Instagram hesabından duyurdu.

"KIYMETLİMİ KAYBETTİM"

Kuşbeygi ile birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Biricik Suden, "28 yıllık canım, dostum, kardeşim, spor hayatımın sebebi, en güldüğüm, dertlerimizi bile gülerek paylaştığımız kıymetlimi kaybettim. Çok üzgünüm... Yaşadığım sürece özleyeceğim ve hep yakınımda olacak. Yiğit Kuşbeygi..." ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki Suden, ardından sözlerine, "Altın kalpli güzel insan, Yiğit Hocam... Seni çok çok özleyeceğiz. Çok çok özel bir insandın. Ne erken bıraktın bizi... Nur içinde yat." şeklinde devam etti. Takipçileri Biricik Suden'e başsağlığı mesajları ile destek oldu.

Biricik Suden'i yıkan ölüm haberi
Biricik Suden'i yıkan ölüm haberi

Kaynak: Snob Magazin

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