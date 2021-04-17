Birçok nasıl yazılır? TDK'ya göre birçok ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Birçok' doğru yazılışı nedir?

Yazım kuralları sorularında karşımıza çıkan ve yazılışı sürekli karıştırılabilen sözcüklerin başında "Birçok" kelimesi geliyor. Birçok kelimesi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır merak ediliyor. Sürekli karıştırılan birçok kelimesi nasıl yazılır şimdi TDK'ya göre anlatalım. Birçok nasıl yazılır? Bir çok ayrı mı yazılır yoksa birçok yan yana bitişik mi yazılır?