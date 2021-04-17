Birçok nasıl yazılır? TDK'ya göre birçok ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Birçok' doğru yazılışı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Birçok nasıl yazılır? TDK'ya göre birçok ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Birçok' doğru yazılışı nedir?

Birçok nasıl yazılır? TDK'ya göre birçok ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Birçok' doğru yazılışı nedir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Yazım kuralları sorularında karşımıza çıkan ve yazılışı sürekli karıştırılabilen sözcüklerin başında "Birçok" kelimesi geliyor. Birçok kelimesi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır merak ediliyor. Sürekli karıştırılan birçok kelimesi nasıl yazılır şimdi TDK'ya göre anlatalım. Birçok nasıl yazılır? Bir çok ayrı mı yazılır yoksa birçok yan yana bitişik mi yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre birçok nasıl yazılır? Birçok kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı? Birçok kelimesi nasıl yazılıyor tüm ayrıntılarıyla haberimizden ulaşabilirsiniz. Diğer bitişik yazılan kelimeleri de inceleyeceğiz. Detaylar yazımızda...

BİRÇOK NASIL YAZILIR?

  • Doğru yazılışı : Birçok (Bitişik yazılır)
  • Hatalı yazılışı : Bir çok

TDK'ya göre birçok kelimesi birleşik yazılır. Türk Dil Kurumu'na göre "Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit" anlamına gelen birçok kelimesi ayrı değil bitişik yazılmaktadır. Yani "birçok" kelimesi birleşik yazılır.

Birçok nasıl yazılır? TDK'ya göre birçok ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Birçok' doğru yazılışı nedir?

TDK'nın sitesinde birçok kelimesini arattığımızda yukarı gördüğünüz gibi kelime yan yana yani bitişik yazılıyor.

Birçok ile ilgili örnek cümleler:

- Sigaranın birçok zararları vardır

- Matematikte birçok soru tipi vardır.

- Birçok kez aynı hatayı yapıyorsun...

BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK KELİMELER (TDK'YA GÖRE)

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe­kimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

- Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiç­biri belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak biti­şik yazılır.

Buna göre birçok, birkaç, hiçbir vb. gibi kelimeler birleşik yazılmaktadır.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Ryan Babel Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Birçok nasıl yazılır? TDK'ya göre birçok ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Birçok' doğru yazılışı nedir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 01:29:34. #1.16#

title