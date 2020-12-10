Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi

Bir kadının sosyal medya hesabından yazar Hasan Ali Toptaş tarafından taciz edildiğini söylemesi üzerine birçok kadın peş peşe paylaşımlar yaparak aynı kişiden gördükleri istismarı anlattı. Hakkındaki iddiaları kabul eden Toptaş ise mağdur ettiği kadınlar için sadece özür mesajı paylaşınca tepkiler çığ gibi büyüdü.

Leyla isimli bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından yazar Hasan Ali Toptaş tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi. Bunun üzerine aralarında yazarların da bulunduğu çok sayıda kadın, sosyal medya hesaplarından yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizine uğradıklarını anlattı.

"BEN VE PEK ÇOK ARKADAŞIMIN NAHOŞ ANILARI VAR"

Dünyada da kadınların taciz faillerini açıkladığı "Mee too" (Ben de) hareketine dönen açıklamalar Leyla isimli bir hesabın Toptaş'ı kastederek, "Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üstü cis erkek edebiyatçı. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıdır kendisi" demesiyle başladı.

"ONUN BANA YAPTIĞINI KİMSEYE ANLATAMADIM"

Daha sonra ise yazar Pelin Buzluk kendisinin de tacize uğrayanlardan biri olduğunu açıkladı. Buzluk, "Benim de kendisiyle çok korkunç bir anım var. O zaman evliydim, eşime bile anlatamadım. Yıllar sonra güçlükle anneme anlatabildim. Sonraları bazı yazar arkadaşlarıma yine zorlanarak anlattım. Bir hafta sonra kendisiyle yan yana fotoğraf paylaşan oldu. Leyla asla yalnız değilsiniz. Yıllar geçti ama yazarken şimdi bile gözyaşlarımı tutamıyorum. Hiç kolay değil dile getirebilmek. Ama dur dememiz lazım. O itibarını arkasına alıp bunu yapıyorsa o itibarı yerle bir etmemiz lazım. Dayanışma sağaltıyor, her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yalnız değiliz" ifadelerini kullandı.

"BANA TACİZ MESAJLARI YOLLAMIŞTI"

Bir paylaşım da gazeteci Nalin Öztekin'den geldi. Toptaş'ın lise yıllarında kendisini de taciz ettiğini söyleyen Öztekin "Hasan Ali Toptaş hakkında yazılanlara baktıkça lise çağında bir okuruyken gönderdiği taciz mesajlarını hatırlatıyorum. Durumu bir arkadaşıma anlatabilmiştim. Şimdi görüyorum ki çok daha fazlası varmış" dedi.

"ÜZDÜĞÜM, YARALADIĞIM İNSANLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Hakkında peş peşe cinsel istismar paylaşımları yapılan yazar Hasan Ali Toptaş ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi: "İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir açıklamayla mağdur ettiği kişilerden özür dileyen Toptaş'a tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Yazarın yaptığının bir özürle geçiştirilemeyeceğinisöyleyen birçok kişi paylaşımın altına tepki mesajları yağdırdı.

İşte o yorumlardan bazıları...