Birce Akalay'dan doğum günü kutlaması
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Birce Akalay'dan doğum günü kutlaması

Birce Akalay'dan doğum günü kutlaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Birce Akalay, 37'nci doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte Asmalımescit'teki bir mekanda kutladı. Oyuncuyu meslektaşları İbrahim Çelikkol ve Nur Fettahoğlu yalnız bırakmadı. İşte detaylar...

37 yaşına giren Birce Akalay, yakın arkadaşlarının katıldığı bir partiyle yeni yaşını kutladı. Önceki akşam Beyoğlu Asmalımescit'te bulunan bir mekanda yeni yaşını kutlayan oyuncuyu bu mutlu gününde Nur Fettahoğlu ve İbrahim Çelikol gibi çok sayıda arkadaşı yalnız bırakmadı.

Parti bitimi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalay, "Geride bıraktığımız bu kötü günlerde arkadaşlarımla bir araya geldiğim için aşırı mutlu oldum" dedi. Pandemide yeteri kadar dinlendiğini ifade eden Akalay, "Artık çalışma zamanı" diye konuştu.

'ANNESİNE BENZETİYORLAR'

Partiye eşiyle birlikte katılan İbrahim Çelikkol ise, "Yaz aylarını dinlerek geçirmek istiyorum açıkçası ama güzel bir proje olursa dahil olurum" açıklamasını yaptı. Röportaj sırasında çocuklarıyla ilgili gelen soruya da içtenlikle cevap veren Çelikkol, "Evladımızı genellikle annesine benzetiyorlar ve ben bundan çok mutlu oluyorum. İnşallah sağlık ve hayırlı bir evlat olarak büyür tek temennimiz bu" dedi. Doğum günü partisine katılanlar saatlerin 21.00'i göstermesiyle mekandan ayrılarak evlerinin yolunu tutmaları ise kurallara riayet ettiklerini gösterdi.

Birce Akalay'dan doğum günü kutlaması
Birce Akalay'dan doğum günü kutlaması
Birce Akalay'dan doğum günü kutlaması
Birce Akalay'dan doğum günü kutlaması

Kaynak: Snob Magazin

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