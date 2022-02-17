Bircan Bali kimdir? Bircan Bali hayatı ve biyografisi! Bircan Bali kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Bircan Bali merak konusu oldu. İşte Bircan Bali hakkında merak edilen Bircan Bali kimdir, Bircan Bali hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Muğla Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında, "Kocam beni kesin aldatmıştır" açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana'dır.

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